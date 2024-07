Google Nest: riduzione della qualità dei video live

Nel corso delle ultime settimane, diversi utenti in possesso di videocamere e campanelli Google Nest hanno lamentato in Rete una significativa riduzione della qualità dei video live generati dai propri dispositivi. Presa coscienza della cosa, Google ha fatto sapere di essere al lavoro per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

Google Nest: problemi con le registrazioni real time

Andando più in dettaglio, su alcune unità di Nest Cam e Nest Doorbell i live streaming sull’app Home appaiono sfocati o a bassa risoluzione. Il malfunzionamento va invece a interessare i video registrati, la cui qualità è rimasta invariata.

La cosa non ha assolutamente nulla a che vedere con la potenza e le prestazioni della connessione ad Internet degli utenti, in quanto dovrebbe trattarsi di una problematica lato server.

“Siamo a conoscenza di un problema per cui alcuni utenti di videocamere e campanelli Nest visualizzano video di qualità inferiore durante lo streaming live nell’app Home” ha dichiarato Google. “La qualità della cronologia video registrata non è colpita da questo problema. Stiamo lavorando attivamente per trovare una soluzione e la implementeremo il prima possibile. Torneremo con ulteriori informazioni appena queste saranno disponibili”.

Da notare che questa non è la prima volta che i prodotti Google Nest sono interessati da problematiche. Circa due anni fa, ad esempio, vennero riscontrate difficoltà di tenuta della batteria in caso di raggiungimento di una temperatura ambientale inferiore allo zero. All’epoca Google precisò che fino a -20°C i dispositivi riescono a resistere, ma non si ricaricano più in modo corretto.