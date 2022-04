Google Nest Wi-Fi: nuova generazione in cantiere?

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Google potrebbe essere al lavoro su un nuovo router wireless. Rovistando tra le risorse di una delle ultime app del colosso delle ricerche online, è stato infatti rinvenuto il nome in codice di “Sirocco” e considerando che a Google piace scegliere dei termi coerenti per le proprie linee di prodotto è altamente probabile che il riferimento sia ad un Google Nest Wi-Fi di seconda generazione.

Google Nest Wi-Fi: il nuovo router potrebbe essere “Sirocco”

Sirocco è il nome inglese di Scirocco, il vento caldo proveniente dal Deserto del Sahara e potrebbe quindi trattarsi della nomenclatura che “big G” ha scelto di adottare per il nuovo dispositivo, visto pure che il nome in codice del Nest WiFi attualmente in carica, quello che è stato lanciato nel 2019, è “Mistral”, ovvero maestrale. Invece, i satelliti mesh secondari si chiamano semplicemente “Vento”.

Non ci sono altre informazioni nel codice dell’app, ma è abbastanza evidente che “Sirocco” viene trattato come un dispositivo che ha almeno qualcosa a che vedere con le reti wireless locali, teoricamente un nuovo router, per l’appunto.

Non è neppure molto chiaro cosa potrebbe offrire questa presunta seconda generazione di router rispetto alla prima. Sicuramente potrebbe esserci un miglioramento delle specifiche di rete, puntando al Wi-Fi 6E, e non è neppure da escludere l’aggiunta di qualche porta cablata in più. Inoltre, sarebbe interessante se Google decidesse di apportare dei miglioramenti sul fronte speaker e andasse ad offrire un’integrazione ancora più profonda con Google Assistant.