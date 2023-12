Google NotebookLM disponibile con Gemini Pro

Google ha annunciato la disponibilità negli Stati Uniti di NotebookLM. Non è più necessario l’iscrizione alla lista di attesa per accedere al servizio di note-taking. L’azienda di Mountain View ha aggiunto altre funzionalità rispetto alla versione originaria e soprattutto iniziato ad usare il nuovo modello Gemini Pro.

NotebookLM: Gemini Pro e nuove funzionalità

NotebookLM (nome in codice Project Tailwind) è uno dei servizi di Google che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa. Come può confermare Google Bard, il modello usato finora è una versione modificata di LaMDA, addestrata su un dataset che include appunti, documenti e altri contenuti generati dall’utente. Google ha iniziato a sostituire LaMDA con Gemini Pro, la versione intermedia del nuovo modello che offre migliori capacità di ragionamento e può comprendere documenti più complessi.

NotebookLM permette generare riassunti dei documenti caricati dall’utente (testo copiato, PDF o da Google Drive), rispondere a domande sui documenti e suggerire nuove idee. I dati caricati non sono utilizzati per addestrare il modello IA. L’elenco delle novità è piuttosto lungo. È possibile caricare appunti da oltre 20 fonti e documenti lunghi fino a 20.000 parole, salvare le risposte come appunti mantenendo le citazioni originarie e condividere gli appunti con altri.

A partire dalla prossima settimana sarà possibile sfruttare le azioni suggerite in base al testo e agli appunti selezionati, ad esempio la combinazione di più appunti, la creazione di riassunti da appunti multipli e la modifica dello stile di scrittura. È inoltre possibile trasformare un appunto in altri formati, come newsletter o email.