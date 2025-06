Google Maps, nuove mappe ciclabili e avvisi ZTL in tutta Europa

A chi non è mai capitato di entrare per sbaglio in una zona a traffico limitato? O di perdersi cercando una pista ciclabile sicura in una città che non si conosceva? Google ha pensato anche a questo e sta per lanciare una serie di novità interessanti su Maps, soprattutto per chi vive in Europa.

Da un po’ di tempo Google sta sperimentando una funzione particolare: un sistema che avvisa quando andare a piedi o prendere i mezzi pubblici fa risparmiare lo stesso tempo (o quasi) dell’auto. Sembra banale, ma non lo è. Questa tecnologia è già attiva in 60 città e ha evitato milioni di spostamenti in macchina.

Ora il servizio arriverà anche a Copenhagen, Stoccolma, Varsavia e altre città europee. L’idea alla base è semplice. Se per andare al lavoro si impiega 25 minuti in auto e 27 con i mezzi, forse vale la pena lasciare le chiavi a casa.

Su Google Maps arrivano le mappe per ciclisti e gli avvisi per le zone ZTL

Quante volte sarà capitato di trovarsi davanti a un cartello che dice “Area C” o “ZTL” senza capire se l’auto potesse passare o meno? Google Maps ora avvisa prima di entrare in queste zone, dice se il proprio veicolo è autorizzato e, se non lo è, suggerisce un percorso alternativo. Per ora funziona in città come Londra e Berlino, ma nei prossimi mesi arriverà in oltre 1.000 zone di tutta Europa, Italia compresa. Meno multe, meno stress, aria più pulita per tutti.

Chi va in bici sa quanto sia frustrante non sapere se si troverà una pista ciclabile o se si dovrà sgomitare con le auto. Google ha deciso di risolvere anche questo problema. Maps mostrerà dove sono le piste ciclabili, se ci sono salite toste e quanto traffico si troverà lungo il percorso. La novità arriverà in 17 nuove città, di cui 9 in Europa. In tutto, 125.000 chilometri di piste ciclabili mappate, anche grazie alla collaborazione con i comuni di Milano, Roma, Madrid, Barcellona, Amburgo e tante altre città.

I percorsi ecosostenibili sono disponibili per tutti

C’è una funzione di Google Maps che forse usiamo senza nemmeno saperlo: il calcolo del percorso ecosostenibile, quello che fa risparmiare carburante scegliendo il percorso più efficiente. Ora è disponibile ovunque nel mondo. Ad esempio, immaginiamo di dover andare da Milano a Bergamo. Maps potrebbe proporre:

Percorso A: 50 km, 45 minuti (più veloce);

Percorso B: 52 km, 47 minuti (più efficiente per il carburante).

Se si attiva il calcolo del percorso ecosostenibile, Maps suggerirà il percorso B perché, pur essendo 2 minuti più lungo, fa risparmiare carburante ed emissioni. La cosa interessante è che spesso la differenza di tempo è minima (2-3 minuti), a fronte di un risparmio di carburante notevole, soprattutto su lunghe distanze.

Secondo Google, questa funzione nel 2024 ha permesso di evitare 2,7 milioni di tonnellate di emissioni. Praticamente, è come aver fatto sparire dalle strade 630.000 auto a benzina per un anno.