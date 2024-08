Google lancia nuovi modelli AI Gemma 2 open source e più sicuri

Google ha recentemente ampliato la sua gamma di modelli di intelligenza artificiale generativa con il lancio di tre nuovi modelli open-source della famiglia Gemma 2. Questi modelli, Gemma 2B, ShieldGemma e Gemma Scope, promettono di essere più sicuri, accessibili e trasparenti rispetto alla maggior parte dei modelli attualmente disponibili sul mercato. Un’affermazione audace, a dire il vero.

La serie di modelli Gemma di Google si differenzia da Gemini perché Big G non rende disponibile il codice sorgente di Gemini, che viene utilizzato dai prodotti Google stessi ed è disponibile per gli sviluppatori. Gemma è piuttosto il tentativo di Google di promuovere la buona volontà all’interno della comunità degli sviluppatori, proprio come Meta sta cercando di fare con Llama.

Gemma 2B: un modello leggero per un’ampia gamma di dispositivi

Gemma 2B si distingue per la sua versatilità e leggerezza. Questo modello è progettato per generare diversi tipi di testo in modo flessibile, e può essere eseguito su una vasta gamma di hardware, dai computer portatili ai dispositivi edge. La sua accessibilità è ulteriormente aumentata dalla disponibilità su diverse piattaforme, come la libreria di modelli AI Vertex di Google, Kaggle e AI Studio.

ShieldGemma: un custode contro i contenuti tossici

ShieldGemma si propone come un guardiano contro i contenuti dannosi e inappropriati. Questa raccolta di “classificatori di sicurezza” è costruita sulla base di Gemma 2 e mira a rilevare discorsi di odio, molestie e contenuti sessualmente espliciti. Gli sviluppatori possono utilizzare ShieldGemma per filtrare sia le richieste inviate a un modello generativo che i contenuti generati dal modello stesso, garantendo un ambiente più sicuro per gli utenti.

Gemma Scope: uno sguardo approfondito nel funzionamento interno dei modelli

Gemma Scope offre agli sviluppatori un’opportunità unica di esplorare e comprendere il funzionamento interno dei modelli Gemma 2. Utilizzando reti neurali specializzate, Gemma Scope scompone le informazioni complesse elaborate da Gemma 2, rendendole più accessibili e interpretabili. Questo strumento consente ai ricercatori di ottenere preziose informazioni su come Gemma 2 identifica gli schemi, elabora le informazioni e genera previsioni.

L’importanza dei modelli AI aperti

Il lancio dei nuovi modelli Gemma 2 da parte di Google arriva in un momento in cui il dibattito sui modelli AI aperti è al centro dell’attenzione. Un recente rapporto preliminare del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha evidenziato i vantaggi di tali modelli, che ampliano l’accessibilità dell’intelligenza artificiale generativa per una vasta gamma di utenti, dalle piccole imprese ai singoli sviluppatori. Tuttavia, il rapporto sottolinea anche la necessità di monitorare attentamente questi modelli per individuare potenziali rischi.

Con il lancio di Gemma 2B, ShieldGemma e Gemma Scope, Google si impegna a promuovere un’AI generativa più sicura, accessibile e trasparente.