Google One AI Premium gratis con Chromebook Plus

Big G ha recentemente presentato Chromebook Plus, una nuova linea di portatili Chromebook, che utilizza il sistema operativo Chrome OS di Google. Oltre alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale, acquistando un Chromebook Plus si riceveranno in omaggio 12 mesi di abbonamento a Google One AI Premium.

Come promemoria, Google One è il servizio premium a pagamento di Google che offre spazio di archiviazione sul cloud, assistenza dedicata e altre funzionalità utili. La versione “AI Premium” include 2 TB di spazio di archiviazione e l’accesso e ad alcune funzionalità interessanti, come Gemini 1.5 Pro, Gemini in Gmail, Documenti e altri vantaggi esclusivi.

Funzioni di generazione di immagini e sfondi personalizzati

Tra le nuove funzionalità AI, disponibili con ChromeOS 125, spicca la possibilità di generare immagini. Durante le videoconferenze, è possibile creare uno sfondo personalizzato utilizzando uno degli otto temi disponibili, come Stylish office, Terrain, and Dreamscapes. Ogni tema offre diverse opzioni predefinite e la possibilità di personalizzare la richiesta.

Anche gli sfondi generativi per il wallpaper funzionano in modo simile, permettendo di creare sfondi personalizzati utilizzando l’intelligenza artificiale.

Aiuto nella scrittura e modifica delle foto

La funzione “Help me write” può essere richiamata facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla maggior parte dei campi di testo. Selezionando un testo già scritto, è possibile accedere a diverse opzioni di riscrittura, come Rephrase, Emojify, Shorten, Elaborate, and Formalize.

Inoltre, l’app Google Foto offre l’esperienza di Magic Editor ottimizzata per gli schermi di grandi dimensioni e per l’input da mouse/tastiera, consentendo di modificare le foto in modo avanzato.

Altre novità di ChromeOS

Oltre alle funzionalità AI, ChromeOS introduce altre novità, come l’integrazione di Google Tasks nel widget del calendario, un’opzione GIF per il registratore dello schermo e la ricerca nel Launcher con OCR per le immagini locali.

Sul fronte dei giochi, è presente la Game Dashboard con una funzione esclusiva di Game Capture per Chromebook Plus, che consente di registrare video del gioco e di se stessi. Inoltre, i Controlli di gioco permettono di mappare le interazioni del touchscreen ai comandi dei tasti per i giochi Android.

Infine, Google ha semplificato la configurazione iniziale per chi possiede un telefono Android, consentendo di condividere le credenziali del Wi-Fi e dell’account Google con il Chromebook tramite la scansione di un codice QR.