Google One: funzionalità premium di Workspace

L’azienda di Mountain View ha annunciato interessanti novità per Google One. Gli utenti potranno sfruttare alcune funzionalità premium di Google Workspace, senza nessuna spesa aggiuntiva. Purtroppo le novità sono disponibili solo nel piano Premium (come avvenuto per la VPN) e inizialmente solo in sei paesi.

Miglioramenti per videochiamate in Google One

Le funzionalità premium di Google Workspace sono indicate come “enhanced video calling“, quindi permettono di migliorare l’esperienza d’uso durante le videochiamate con Google Meet. La prima novità elimina il limite di durata di un’ora. Gli abbonati al piano Premium da 2 TB possono rimanere collegati fino a 24 ore.

Un’altra utile funzionalità è quella che consente di cancellare i rumori di sottofondo, come un cane che abbaia. In questo modo non c’è bisogno di urlare e tutti i partecipanti riescono a comprendere le parole. Infine, gli utenti possono registrare le chiamate e conservarle in Google Drive per rivivere momenti speciali, come i festeggiamenti dei compleanni.

Purtroppo le funzionalità premium non sono disponibili per i piani più economici. Inoltre il rollout iniziale riguarda solo gli abbonati che si trovano in Canada, Stati Uniti, Messico, Brasile, Giappone e Australia. Google ha promesso però di estendere le novità ad altri paesi in futuro. Il piano Premium costa 9,99 euro/mese o 99,99 euro /anno e include 2 TB di spazio e la VPN per Android e iOS.

