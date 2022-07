Google Workspace: utilizzare un indirizzo email professionale

Un’email può fare la differenza e ogni singolo dettaglio che la compone è importante. Non vale solo per il messaggio veicolato, ma anche per il modo di introdurlo e di concluderlo, per la firma, per i nomi attribuiti ai file allegati, per la formattazione, persino per la divisione in paragrafi. Poco cambia che l’obiettivo sia presentarsi a un nuovo potenziale cliente oppure comunicare con un partner di lunga data: la cosa migliore è, in ogni caso, farlo in modo professionale. Ecco il motivo per cui, con Google Workspace, è possibile scegliere un indirizzo personalizzato, anche se associato al dominio della propria azienda. Un esempio concreto: nome.cognome@azienda.it.

L’indirizzo email professionale con Google Workspace

È fondamentale. Sarà il nostro biglietto da visita una volta che la comunicazione giungerà nella casella di posta elettronica del destinatario. Andrà a costituire il primo dettaglio sottoposto alla sua attenzione.

Presentati in modo più professionale, con un indirizzo email personalizzato sul tuo dominio, ad esempio alex@azienda. Puoi anche fornire a un utente un indirizzo alternativo per la ricezione della posta, ad esempio vendite@azienda.

Gmail è solo uno dei prodotti che compongono l’ offerta di Google Workspace, costantemente migliorato grazie all’inclusione di nuove caratteristiche dedicate a comunicazione e produttività. Quando necessario, il gruppo di Mountain View introduce inoltre ritocchi più o meno importanti dell’interfaccia, il più delle volte per semplificare l’accesso ai singoli servizi e la loro integrazione. È accaduto anche di recente con un restyling completo.

La casella può contare su uno stretto legame con gli altri strumenti della suite. Tra questi figurano Drive per la sincronizzazione dei documenti attraverso il cloud e per la collaborazione in tempo reale da remoto, Meet per le riunioni e Calendar per la gestione degli impegni.

