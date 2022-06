Gmail, nuova interfaccia: avanti con il rollout

Nei mesi scorsi, Google ha dato il via alla distribuzione della nuova interfaccia di Gmail, concedendo a un gruppo piuttosto ristretto di utenti l’opportunità di scegliere se rimanere fermi al vecchio layout oppure passare a quello nuovo. Ora, come reso noto sulle pagine del blog ufficiale, lo switch sta avvenendo per molti in modo automatico.

Prosegue il rollout della nuova interfaccia di Gmail

L’obiettivo del rollout graduale è, come sempre, quello di monitorare attentamente l’evolversi della situazione. Così facendo, bigG è in grado di individuare eventuali anomalie in modo repentino e di intervenire laddove necessario con le dovute correzioni. Questo un estratto del post, in forma tradotta.

A partire da oggi, stiamo distribuendo la nuova esperienza a un gruppo di utenti Gmail. Ciò significa che vedranno la nuova interfaccia di Gmail in automatico, ma avranno ancora la possibilità di tornare a quella classica attraverso il menu delle impostazioni.

A caratterizzare la UI ridisegnata sono elementi introdotti per migliorare l’integrazione tra la casella di posta elettronica e gli altri servizi offerti dal gruppo di Mountain View. In altre parole, all’interno di una sola schermata, è riunito quanto necessario per la gestione delle email in ingresso e in uscita, delle conversazioni di Chat e delle sessioni di Meet. Per comprenderlo meglio, ecco uno screenshot.

Rimanendo in tema, ieri ha preso il via anche il redirect da Hangouts (che andrà in pensione definitivamente nel mese di novembre) a Google Chat. Un upgrade per il sistema di messaggistica offerto dal gruppo di Mountain View, soprattutto in relazione al legame con le altre funzionalità di Workspace.

