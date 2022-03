Gmail, ecco la nuova interfaccia: come attivarla

La nuova interfaccia di Gmail sta arrivando. Annunciata da bigG a inizio febbraio, è attualmente in fase di distribuzione. Come sempre in questi casi, va sottolineato che il rollout è graduale, ma dalla redazione e da alcune segnalazioni giunte dai lettori possiamo confermare che sta via via interessando una fetta sempre più estesa di utenti.

Come attivare la nuova interfaccia di Gmail

Non appena disponibile, aprendo la casella di posta elettronica, compare il messaggio che avvisa della possibilità di passare alla UI ridisegnata: Prova la nuova visualizzazione di Gmail . Il layout è stato completamente riorganizzato, nel nome di una migliore integrazione tra gli elementi che lo compongono, dalle email alle conversazioni di Chat, passando da Spazi e Meet.

Il messaggio che avvisa della possibilità di attivare la nuova interfaccia di Gmail

Un click su Prova subito attiva immediatamente la nuova interfaccia, giusto il tempo di un refresh. Selezionando Ignora non si rinuncia comunque all’opportunità: è possibile effettuare il passaggio in qualsiasi momento attraverso le Impostazioni, come riportato nello screenshot qui sotto.

Come attivare in qualsiasi momento la nuova interfaccia di Gmail attraverso le Impostazioni

Allo stesso modo, l’utente ha la possibilità di tornare alla visualizzazione originale, quella classica a cui tutti siamo abituati.

Come disattivare in qualsiasi momento la nuova interfaccia di Gmail attraverso le Impostazioni

In questo caso, Google chiede un feedback (opzionale) sul motivo della scelta, così da poter eventualmente intervenire sugli aspetti che ancora richiedono miglioramenti.

In caso di disattivazione, Google chiede un feedback all’utente

Per tutte le informazioni sulle novità introdotte rimandiamo all’articolo dedicato che le illustra nel dettaglio. Chi ancora non ha modo di effettuare il passaggio (ribadiamo nuovamente che il rollout è progressivo e graduale), può consolarsi ripensando a com’era l’interfaccia del servizio al lancio nel 2004. L’attesa non dovrebbe comunque protrarsi ancora per molto.