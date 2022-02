Gmail, oggi la nuova interfaccia: come attivarla

Arriva oggi, martedì 8 febbraio 2022, la nuova interfaccia di Gmail. Il team di Google al lavoro sulla casella di posta elettronica l’ha progettata con l’obiettivo dichiarato di offrire una migliore esperienza agli utenti, facendo leva su un design pensato per favorire un’integrazione ottimale tra i servizi che trovano posto nella UI. La novità è stata annunciata da bigG la scorsa settimana con un post comparso sul blog ufficiale di Workspace.

La nuova interfaccia di Gmail: le novità

Quella che bigG chiama integrated view riunisce in un’unica schermata quanto necessario per gestire le email in ingresso e in uscita, le conversazioni di Chat e le sessioni di comunicazione da remoto di Meet. Qui sotto uno screenshot utile per capire cosa cambia.

Nell’immagine seguente è possibile apprezzare qualche dettaglio in più. Le novità introdotte puntano a una migliore organizzazione degli elementi che compongono l’interfaccia. In evidenza le cosiddette notification bubble per l’accesso immediato a ciò che dev’essere sottoposto all’attenzione dell’utente con priorità.

Quando attivato, il nuovo menu di navigazione ti permette di passare in modo semplice dalla tua casella di posta in arrivo alle conversazioni importanti, fino ai meeting, senza dover cambiare scheda o aprire una nuova finestra.

In arrivo entro i prossimi mesi anche la possibilità di utilizzare lo stesso sistema di ricerca sia per le email sia per le chat.

La nuova interfaccia di Gmail: come attivarla

Per attivare la nuova interfaccia di Gmail è sufficiente premere il pulsante Prova ora (Try it now in inglese) non appena compare accedendo da browser desktop alla casella di posta elettronica. Il rollout è in corso, potrebbe essere necessario attendere qualche ora prima di vederlo. Il passaggio avverrà per tutti in automatico solo nel mese di aprile. Fino a giugno ci sarà comunque modo di tornare alla vecchia UI, attraverso la sezione Impostazioni della piattaforma.

La novità è destinata in un primo momento esclusivamente agli account Workspace di tipo Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits, a quelli G Suite Basic e Business. Rimangono dunque esclusi i profili Workspace Essentials.

Curioso di sapere com’erano la prima interfaccia e il primo logo di Gmail nel 2004? Guarda qui.