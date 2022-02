Gmail: la nuova interfaccia per tutti (come fare)

Nelle scorse settimane, Google ha presentato la nuova interfaccia desktop di Gmail. L’introduzione del restyling ha riguardato in un primo momento solo gli utenti in possesso di un account Workspace, ma da qualche giorno la distribuzione interessa tutti, anche coloro che gestiscono un profilo personale. Vediamo come attivarla.

Come attivare la nuova interfaccia di Gmail: per tutti

A fornire le istruzioni per farlo è lo stesso gruppo di Mountain View, con una pagina dedicata del supporto ufficiale. È anzitutto necessario aver abilitato la funzionalità Chat (Impostazioni – Chat e Meet) posizionandola a sinistra della posta in arrivo, come riportato nello screenshot qui sotto.

Selezionare poi la voce Impostazioni in alto a destra sullo schermo e, all’interno di Impostazioni rapide, fare click su Prova la nuova visualizzazione di Gmail. Infine, nella finestra che si apre, premere Ricarica per trovarsi di fronte al layout ridisegnato.

Se quest’ultimo passaggio ancora non compare, non resta che attendere qualche giorno (fino a un massimo di due settimane secondo Google). Il rollout è in corso. In qualsiasi momento è possibile tornare alla vecchia interfaccia seguendo la stessa procedura e agendo su Torna alla visualizzazione originale di Gmail. Qui sotto un video che illustra le più importanti novità introdotte.

La roadmap definita da bigG per l’adozione della nuova interfaccia è la seguente.

11 febbraio 2022: gli utenti possono provare la nuova esperienza ed eventualmente tornare a quella precedente;

aprile 2022: il passaggio sarà automatico per gli utenti che ancora non avranno eseguito l’opt-in, concedendo comunque loro la possibilità di tornare a quella precedente;

entro giugno 2022: la nuova interfaccia diventerà quella standard per Gmail, senza più la possibilità di tornare a quella precedente.

Chi è curioso di vedere com’era la prima UI di Gmail, all’epoca del lancio nel lontano 2004, può dare uno sguardo qui. Il servizio fu annunciato l’1 aprile, spingendo molti a pensare fosse uno scherzo ben architettato.