Google One: potrebbe arrivare l'abbonamento Lite

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, potrebbe essere in arrivo un nuovo piano di abbonamento per Google One denominato Lite. Degli indizi a tal riguardo sono stati individuati in una delle ultime versioni beta dell’app Foto per Android dal team di Android Authority.

Google One: prossimamente potrebbe arrivare il piano Lite

Al momento, non sono disponibili molti dettagli e sono emersi dall’analisi del codice dell’applicazione. L’unico dato certo è il fatto che Google ci ha lavorato e probabilmente ci sta ancora lavorando, ma non è chiaro se il progetto verrà mai effettivamente portato a termine e se quindi vedrà la luce o meno.

Il riferimento a Google One Lite è stato individuato due volte: in una di queste emerge che il piano non prenderà il posto di nessuno di quelli già conosciuti, ovvero Base, Premium, AI Premium e Standard (che in Italia non disponibile). Allo stato attuale, però, pare difficile pensare a un piano che offra meno di 100 GB per meno di 2 euro al mese.

Considerando il fatto che le tracce sono individuate in Google Foto è poi altamente probabile che almeno qualche vantaggio faccia riferimento al suddetto servizio.

Ad ogni modo, in principio “big G” aveva piani piuttosto ambiziosi per i suoi abbonamenti, andando ad aggiungere sempre più funzionalità e vantaggi, ma sino ad oggi le cose non sono andate propriamente come auspicato: basti ad esempio pensare alla VPN che è stata eliminata nel giro di breve tempo a causa dello scarso riscontro da parte degli utenti. Gli utenti, in buona sostanza, sarebbero interessati principalmente al cloud storage e non ad altro.