La VPN inclusa in Google One si spegne oggi

Ci siamo, è il 20 giugno, la data scelta da bigG per spegnere la VPN inclusa nell’abbonamento Google One. Nessuna proroga, niente ripensamenti, nonostante la decisione abbia fatto storcere il naso a molti. La conferma giunge, inesorabile, dalla pagine del supporto ufficiale.

A partire dal 20 giugno 2024, la VPN di Google One non sarà più disponibile.

Google One: addio alla VPN

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, il servizio Virtual Private Network risulta ancora attivo, come si può notare dallo screenshot qui sotto. Con tutta probabilità è questione di ore, siamo agli sgoccioli.

Il gruppo di Mountain View propone alcune alternative quella che punta alla VPN integrata nei dispositivi Pixel delle ultime due generazioni (7 e 8), lasciando però di fatto a bocca asciutta sul fronte desktop.

Alla domanda Cosa succede quando il servizio VPN viene disattivato mentre lo utilizzo? , bigG risponde così. Agli utenti sarà mostrato un avviso.

L’app Google One mostra un avviso che indica che la funzionalità VPN non è più disponibile. Subito dopo, tutte le connessioni VPN nuove o esistenti si disconnettono automaticamente.

VPN di Google One e VPN di Google: le differenze

Per quanto riguarda le differenze tra la VPN di Google One e quella di Google (come già scritto disponibile in esclusiva sui Pixel), ecco quanto riporta il supporto ufficiale.

La VPN di Google è ottimizzata per ottenere le massime prestazioni su Pixel e offre un’esperienza completamente integrata nelle impostazioni dello smartphone;

a seconda della rete a cui è connesso lo smartphone, la VPN di Google può connettersi o disconnettersi automaticamente;

l’opzione per utilizzare una regione più ampia per l’indirizzo IP, ad esempio a livello di paese, città o stato, non è disponibile nella VPN di Google;

la funzionalità di bloccare Internet se la VPN viene disconnessa non è disponibile nella VPN di Google.

Per molti, si tratta di un passo indietro. L’inclusione della funzionalità in tutti i piani One è stata annunciata solo poco più di un anno fa, nel marzo 2023. Un paio di mesi fa ne è invece stato decretato l’abbandono, giustificando la decisione con lo scarso utilizzo da parte degli utenti e rendendo così la sottoscrizione, di fatto, meno conveniente. I prezzi dell’abbonamento, nelle sue varie formule, sono rimasti invariati.