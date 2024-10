Google Pay: aggiunta nuova carta, ma è un bug

Durante la scorsa settimana, alcuni utenti hanno segnalato un bug piuttosto strano relativo a Google Pay. Hanno ricevuto un’email che indica l’aggiunta di una nuova carta di credito all’account. L’azienda di Mountain View ha comunicato che si è trattato di un errore.

Quando viene aggiunta una nuova carta di credito/debito/prepagata a Google Pay, l’utente riceve un’email che conferma il successo della procedura. A partire dal 3 ottobre, molti utenti hanno segnalato di aver ricevuto queste email (anche 15 in alcuni casi). Il problema è stato evidenziato su X, Reddit e sulle pagine di aiuto per Google Wallet.

Dopo aver ricevuto le email, gli utenti hanno iniziato a “sudare freddo” credendo che l’account fosse stato compromesso. Alcuni hanno ricevuto email per l’aggiunta di carte scadute. Google ha risposto ad un utente su X, confermando che le email di notifica sono state inviate per errore, quindi non è avvenuto nessun accesso non autorizzato.

Hi Arran. We are aware of an email notification that was sent by mistake about your card being added to your Google Account. Be assured there was no unauthorized access to your account. We apologize for the inconvenience.

— Google Pay (@GooglePay) October 3, 2024