Google Pay può conservare il certificato vaccinale

Google ha aggiornato le API Passes per consentire di salvare la versione digitale del certificato vaccinale (o il risultato del test) sullo smartphone Android. Anche se viene sfruttato il servizio Google Pay non è obbligatorio installare l'app corrispondente. La nuova funzionalità è inizialmente disponibile negli Stati Uniti, ma arriverà anche negli altri paesi.

Green Pass su smartphone Android

Il Green Pass italiano può essere recuperato tramite le app IO e Immuni, oltre che sul sito dedicato e il Fascicolo Sanitario Elettronico. La soluzione offerta da Google evita l'installazione di altre app, in quanto le API Passes sono integrate in Android (per l'esattezza in Google Play Services). Ciò permette di salvare il certificato digitale su più dispositivi (Google Pay richiede account differenti).

Il certificato vaccinale non viene conservato sul cloud per motivi di privacy, quindi è necessario aggiungerlo manualmente. Dopo aver recuperato la “COVID card” da sito web, app, email o altre fonti, l'utente salvarlo sullo smartphone, scegliendo l'opzione Google Pay (ma non serve installare l'app). L'accesso viene protetto da un lock screen, ovvero tramite PIN, password o impronta digitale.

Il certificato digitale è simile a quello europeo. Sono infatti mostrati alcuni dati dell'utente (nome e data di nascita), il tipo di vaccino e il numero di dosi. La funzionalità è compatibile con Android 5 o versioni successive e con dispositivi certificati Play Protect. È possibile creare una scorciatoia (icona) sulla schermata home. Il certificato può essere trovato nell'app Google Pay. Se l'app non è installata è necessario accedere ai servizi Google nelle impostazioni.