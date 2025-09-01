Google Pixel 10: il Tensor G5 rallentato dai driver della GPU

Nonostante il lancio dei Google Pixel 10 abbia generato molta attesa tra il pubblico, pare che il SoC Tensor G5 non sia all’altezza delle aspettative per alcune problematiche tecniche che ne frenano le prestazioni. Un recente test effettuato durante una sessione di gioco, evidenzia i gravi problemi, con stuttering e cali di fotogrammi che compromettono l’esperienza di gioco.

Google Tensor G5: prestazioni deludenti per via di driver non ottimizzati per la GPU

L’azienda non ha svelato molto riguardo al suo nuovo Tensor G5, un SoC che, secondo quanto era stato anticipato, garantirebbe diversi benefici in termini di potenza, sia di calcolo che anche intelligenza artificiale. Nonostante ciò, durante le prove, i limiti si sono manifestati chiaramente in un video di 44 secondi, che mostra Fortnite eseguito su Google Pixel 10 Pro XL. Durante il gioco, si notano numerosi fenomeni di stuttering, alcuni dei quali durano diversi millisecondi, rendendo l’esperienza poco fluida.

Il Tensor G5 è prodotto con il processo a 3nm di terza generazione di TSMC, allo scopo di garantire una maggior efficienza energetica. Google Pixel 10 Pro XL è anche dotato di una camera di vapore per la dissipazione del calore. Accorgimenti che, tuttavia, non sembrano sufficienti per evitare un probabile problema di temperature, anche se parte di quanto emerso potrebbe anche dipendere da una maggior necessità di ottimizzare il software.

Google Pixel 10 Pro XL – Fortnite Gaming… It's DISAPPOINTING! pic.twitter.com/OSUFzwmy4u — TechDroider (@techdroider) August 30, 2025

Come ogni SoC per smartphone, il Tensor G5 di Google Pixel 10 è abbinato a una GPU che richiede aggiornamenti driver regolari per funzionare al meglio. Test precedenti, come le prove eseguite su Geekbench 6 Vulkan, hanno mostrato che proprio la GPU ottiene risultati inferiori rispetto a quella di Tensor G4, il che potrebbe essere la causa di grossa parte del problema. L’azienda di Mountain View non ha tuttavia ancora rilasciato dichiarazioni in merito a come intende risolverlo.

Google Pixel 10 non è quindi, in questo momento, una scelta ideale per chi cerca uno smartphone adatto a giocare. Il telefono è infatti surclassato non solo dai Pixel 9, ma anche dal resto dei top di gamma della precedente generazione, prodotti dagli altri principali marchi.