Google Pixel 10: modello base senza camera di vapore

Ci sono cattive notizie per coloro che stanno valutando l’acquisto della variante base dei futuri Google Pixel 10. In tal caso, infatti, lo smartphone non sarà dotato della camera di vapore, che rappresenterà invece un’esclusiva dei modelli Pro, analogamente a quanto già accaduto per la generazione precedente, quella che è attualmente commercializzata.

Google Pixel 10: niente camera di vapore sul modello base

Un sistema di dissipazione del calore più efficiente avrebbe certamente potuto fare la differenza nell’esperienza d’uso quotidiana del dispositivo, consentendo di conseguenza di raggiungere prestazioni nettamente migliori, ma trattandosi del modello di partenza della nuova gamma di smartphone è comprensibile che Google abbia dovuto fare qualche rinuncia, per differenziarlo dalle versioni Pro.

A suo favore, però, vi è da dire che il Google Pixel 10 in versione base dovrebbe portare in dote una fotocamera tele, passando quindi a un setup triplo (principale + ultrawide + tele) decisamente più performante. Tutti i Google Pixel base lanciati sino a questo momento sono stati dotati di principale e ultrawide, che per quanto ottime possano essere non riescono chiaramente a competere con il grado di versatilità di una terza ottica.

Camera di vapore a parte, il Google Pixel 10 in versione base pare altresì che rinuncerà anche alla connettività Wi-Fi 7 di ultima generazione che era invece presente sul Pixel 9 base, all’Ultra Res Zoom che rappresenta una versione migliorata del già noto Super Res Zoom che può arrivare fino a 8X e alla super stabilizzazione video. Dovrebbe cambiare pure la finitura, presentando il retro lucido e i bordi opachi.