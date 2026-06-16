Google Pixel 10 passa da 899€ a 535€ su Amazon, anche in comode rate

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Google Pixel 10 a questa cifra è da prendere subito

Non ci sono assolutamente dubbi, a questa cifra, il Google Pixel 10 è da prendere a occhi chiusi, senza pensarci un attimo di più. Si tratta di uno smartphone top di gamma che garantisce prestazioni eccezionali in tutti gli ambiti. È dotato di un fantastico display Actua OLED da 6,3 pollici con refresh rate che va da 60 a 120 Hz e luminosità massima che arriva fino a 3000 nit. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

Ha una capacità della batteria da 4970 mAh con ricarica cablata da 30 W in grado di riportarlo al 55% in circa 30 minuti e ricarica wireless da 15 W. Possiede una tripla fotocamera posteriore con grandangolare da 48 MP, ultrawide da 13 MP, teleobiettivo 5x da 10,8 MP e Zoom ad alta definizione fino a 20x. C’è poi il potente processore Google Tensor G5 con coprocessore di sicurezza Titan M2, 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Una grandissima occasione da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Perciò prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10 a 535 euro, invece che 899 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.