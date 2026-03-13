Google Pixel 10 Pro tra fotocamera MAGICA e AI potenziata: -350€ su Amazon

Occasione da prendere al volo se sei interessato ad acquistare uno smartphone top di gamma. Non un modello qualunque ma il Google Pixel 10 Pro che stupisce per prestazioni e integrazione dell’AI. Un modello che usa a suo vantaggio la potenza di Gemini e ti assiste nel quotidiano così come nell’editing degli scatti pazzeschi. La festa delle Offerte di Primavera lo sconto del 29%, ben 350€ sul prezzo di listino:mettilo subito in carrello a soli 849€.

Google Pixel 10 Pro non solo è bello: la potenza è tra le tue mani

Con lo smartphone Google Pixel 10 Pro hai l’ultimo modello tra le tue mani. Il top di gamma si presenta con un’estetica elegantissima e un design lineare, il quale è strategico: il grip è sempre ideale e lo maneggi con facilità. Nonostante sia bello già da fuori, il suo punto forte è la potenza che viene mostrata in qualunque azione, dalla più semplice a quella più complessa. In questo caso è disponibile nella colorazione Grigio creta e nel taglio di memoria da 256 GB, dunque non devi ricorrere al cloud a lungo andare!

Quali sono le specifiche tecniche di questo smartphone Google?

schermo Super Actua da 6,3 pollici e risoluzione avanzata;

e risoluzione avanzata; Chip Google Tensor G5 abbinato a 16 GB di ram per prestazioni fluide e potenti;

abbinato a 16 GB di ram per prestazioni fluide e potenti; fotocamera posteriore con triplo obiettivo (50+48+48 MP) e zoom 100x;

fotocamera anteriore da 42 MP con messa a fuoco automatica;

con messa a fuoco automatica; registrazione dei video in 8K con soluzione ultrastabile;

con soluzione ultrastabile; batteria che dura ben 24 ore e si ricarica anche in modalità wireless.

L’intelligenza artificiale, tramite Gemini, ti assiste in ogni gesto e ti permette di editare foto e video in modo strategico. Ad esempio puoi migliorare gli scatti, eliminare ciò che è di troppo e andare a enfatizzare anche l’audio dei tuoi video come se stessi usando un software avanzato.

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