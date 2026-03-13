 Google Pixel 10 Pro tra fotocamera MAGICA e AI potenziata: -350€ su Amazon
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Google Pixel 10 Pro tra fotocamera MAGICA e AI potenziata: -350€ su Amazon

Google Pixel 10 Pro è lo smartphone top di gamma che tra le mani è fuggente: potere a prezzo bomba su Amazon.
Google Pixel 10 Pro tra fotocamera MAGICA e AI potenziata: -350€ su Amazon
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Google Pixel 10 Pro è lo smartphone top di gamma che tra le mani è fuggente: potere a prezzo bomba su Amazon.

Occasione da prendere al volo se sei interessato ad acquistare uno smartphone top di gamma. Non un modello qualunque ma il Google Pixel 10 Pro che stupisce per prestazioni e integrazione dell’AI. Un modello che usa a suo vantaggio la potenza di Gemini e ti assiste nel quotidiano così come nell’editing degli scatti pazzeschi. La festa delle Offerte di Primavera lo sconto del 29%, ben 350€ sul prezzo di listino:mettilo subito in carrello a soli 849€. 

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Google Pixel 10 Pro non solo è bello: la potenza è tra le tue mani

Con lo smartphone Google Pixel 10 Pro hai l’ultimo modello tra le tue mani. Il top di gamma si presenta con un’estetica elegantissima e un design lineare, il quale è strategico: il grip è sempre ideale e lo maneggi con facilità. Nonostante sia bello già da fuori, il suo punto forte è la potenza che viene mostrata in qualunque azione, dalla più semplice a quella più complessa. In questo caso è disponibile nella colorazione Grigio creta e nel taglio di memoria da 256 GB, dunque non devi ricorrere al cloud a lungo andare!

Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3

Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3″ – Grigio creta, 256GB

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Quali sono le specifiche tecniche di questo smartphone Google?

  • schermo Super Actua da 6,3 pollici e risoluzione avanzata;
  • Chip Google Tensor G5 abbinato a 16 GB di ram per prestazioni fluide e potenti;
  • fotocamera posteriore con triplo obiettivo (50+48+48 MP) e zoom 100x;
  • fotocamera anteriore da 42 MP con messa a fuoco automatica;
  • registrazione dei video in 8K con soluzione ultrastabile;
  • batteria che dura ben 24 ore e si ricarica anche in modalità wireless.

L’intelligenza artificiale, tramite Gemini, ti assiste in ogni gesto e ti permette di editare foto e video in modo strategico. Ad esempio puoi migliorare gli scatti, eliminare ciò che è di troppo e andare a enfatizzare anche l’audio dei tuoi video come se stessi usando un software avanzato.

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Pubblicato il 13 mar 2026

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Paola Carioti
Pubblicato il
13 mar 2026
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