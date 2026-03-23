 Google Pixel 10 è quello da comprare oggi, scontato del 28% su Amazon
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Google Pixel 10 è quello da comprare oggi, scontato del 28% su Amazon

Solo oggi il Google Pixel 10 da 128GB è scontato del 28% su Amazon e dunque è sicuramente un affare da non perdere.
Google Pixel 10 è quello da comprare oggi, scontato del 28% su Amazon
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Solo oggi il Google Pixel 10 da 128GB è scontato del 28% su Amazon e dunque è sicuramente un affare da non perdere.

Stai cercando uno smartphone di fascia medio alta senza dover spendere un patrimonio ma non sei riuscito ancora a trovare l’offerta giusta per te? Allora oggi la tua ricerca si può dire conclusa. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Google Pixel 10 a soli 649,90 euro, invece che 899 euro.

Con lo sconto del 28% potrai quindi risparmiare 249 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa uno straordinario smartphone. Potrai avvertiti Google Gemini, di una tripla fotocamera spettacolare e di un bellissimo display perfettamente visibile. Inoltre è resistente all’acqua e gode di un’ottima batteria.

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Google Pixel 10 a questo prezzo è da prendere al volo

Possiamo dire con assoluta certezza che a questo prezzo il Google Pixel 10 è da prendere immediatamente, senza pensarci un secondo di più. Tra le caratteristiche che lo contraddistinguono come dicevamo c’è ad esempio la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Inoltre gode di un bellissimo display Actua OLED da 6,3 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz e garantisce quindi un’ottima visione.

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Il processore a bordo è il Google Tensor G5 che viene supportato da 12 GB di RAM, dal sistema operativo Android 16 e da una memoria interna di 128 GB. Potrai scattare foto meravigliose grazie a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 10,8 MP con zoom digitale fino a 20x. Mentre la fotocamera frontale è da 10,5 MP. Inoltre garantisce un’ottima autonomia grazie a una batteria da 4935 mAh con ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless da 15 W.

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Che stai aspettando dunque? Chiaramente a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10 a soli 649,90 euro, invece che 899 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 23 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
23 mar 2026
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