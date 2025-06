Google Pixel 10: ricarica Qi2 e accessori magnetici

I Google Pixel 10 supporteranno la ricarica wireless magnetica Qi2, ma non avranno i magneti, com già visto con la gamma Galaxy S25 di Samsung. La compatibilità con lo standard sarebbe pertanto garantita dall’uso di apposite cover, un trend questo che va sempre più diffondendosi tra gli smartphone Android, diversamente da Apple che per i suoi iPhone ha preferito un approccio integrato.

Google Pixel 10: Qi2 fruibile tramite accessori magnetici

Andando maggiormente in dettaglio, Google venderà degli accessori magnetici della linea “Pixelsnap” tra cui un caricabatterie Qi2 il cui nome è Pixelsnap Charger, un caricabatterie con supporto che prenderà il posto del Pixel Stand 2 del 2021 denominato Pixelsnap Charger with Stand e un supporto ad anello chiamato Pixelsnap Ring Stand.

Google coinvolgerà anche dei produttori terzi di cui si fida e che fanno parte del programma Made for Google, come Belkin e Spigen.

Al lancio dei Google Pixel 10, il colosso di Mountain View dovrebbe mettere in commercio anche un caricabatterie con doppia porta USB-C, molto simile a quello attualmente commercializzato nello store ufficiale, il Caricatore Google USB-C 45W, che però ha soltanto una porta. Il nuovo caricabatterie doppio erogherà 45 watt al massimo come quello a porta singola.

È bene precisare che questo non significa assolutamente che la serie Google Pixel 10 si caricherà per forza a 45 W, poiché il caricabatterie da 45 W di Google è diventato ufficiale l’anno scorso e i Pixel 9 in realtà non vanno oltre i 37 W.

Attualmente non è noto il prezzo di nessun di questi prodotti, ma dovrebbe essere comunicato unitamente al lancio della nuova gamma di smartphone di “big G”.