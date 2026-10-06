 Google Pixel 10a più conveniente che mai per la Festa di Prime
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Google Pixel 10a più conveniente che mai alla Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime appena iniziata su Amazon ha fatto crollare il prezzo dello smartphone Google Pixel 10a, uscito quest'anno.
Google Pixel 10a più conveniente che mai alla Festa delle Offerte Prime
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La Festa delle Offerte Prime appena iniziata su Amazon ha fatto crollare il prezzo dello smartphone Google Pixel 10a, uscito quest'anno.
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Ti segnaliamo lo sconto più conveniente di sempre su Pixel 10a. Lo smartphone di Google è protagonista nella Festa delle Offerte Prime, raggiungendo il prezzo più basso da quando è arrivato sul mercato. Se stai cercando un modello Android destinato a durare nel tempo (sette anni di aggiornamenti garantiti), con le funzionalità AI di Gemini e un design curato nei minimi dettagli, è quello che fa per te.

Compra Pixel 10a al prezzo minimo

Pixel 10a al prezzo più basso da quando è uscito

Ti stai chiedendo quali sono le specifiche tecniche in dotazione? Ecco quelle più importanti, racchiude all’interno di un telaio con design piatto anche sul retro, non c’è più il camera bump delle generazioni precedenti. Ci sono il display Actua da 6,3 pollici con pannello pOLED (2424×1080 pixel), processore Google Tensor G4 con coprocessore Titan M2, 8 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore da 48 megapixel e frontale da 13 megapixel, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, Dual SIM, altoparlanti stereo, due microfoni, telaio in alluminio, certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Le caratteristiche dello smartphone Google Pixel 10a

Invece di pagarlo 549 euro come da listino ufficiale, Google Pixel 10a in versione da 128 GB è in forte sconto in occasione dell’evento su Amazon: lo puoi comprare al prezzo più basso di sempre. Hai anche la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni, così da abbinarlo al tuo stile personale.

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Google Pixel 10a - 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel - Nero ossidiana, 128GB

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Domani, mercoledì 7 ottobre, sarà il secondo e ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime, un appuntamento lampo da 48 ore. Per approfittare delle promozioni ti serve soltanto un abbonamento Prime. Puoi attivare la prova gratuita e accedere per 30 giorni a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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