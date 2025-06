Google Pixel 12: nomi in codice ispirati ai primati

I nuovi smartphone Google Pixel 10 dovrebbero essere annunciati ad agosto, ma nel frattempo già si parla delle generazioni ancora future. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono emersi i nomi in codice della serie Google Pixel 12, in arrivo sul mercato nell’ancora lontano 2027.

Google Pixel 12: svelati i nomi in codice dei futuri smartphone

La cosa non deve sorprendere più di tanto, considerando che lo sviluppo dell’hardware procede con anni di anticipo la commercializzazione effettiva.

Ecco l’elenco completo dei presunti nomi in codice e dei corrispondenti device:

Pixel 12 – Galago

– Galago Pixel 12 Pro – Sasquatch

– Sasquatch Pixel 12 Pro XL – Silverback

– Silverback Pixel 12 Pro Fold – Capuchin

L’adozione dei nomi è ispirata ai primati, come lemuri e scimmie, e rappresenta una novità assoluta. Sino a questo momento, la serie Pixel ha seguito sempre temi zoologici, ma diversi tra loro: la gamma Pixel 6 ispirata agli uccelli, quella Pixel 7 ispirata ai gatti, quella Pixel 8 ispirata ai cani, quella Pixel 9 ispirata ai rettili e la Pixel 10 in dirittura d’arrivo dovrebbe essere ispirata ai cavalli.

A parte ciò, è interessante notare che la strategia di prodotto di Google resterà stabile anche nel 2027: il Pixel 12 come modello entry‑level, i Pixel Pro e Fox XL come flagship pro in due dimensioni e il Pixel 12 Pro Fold come pieghevole di lusso. Questa struttura, già consolidata nelle generazioni precedenti, consente di coprire varie fasce di mercato con un’unica gamma.

Ovviamente occorre tenere presente che, considerando che al lancio dei dispositivi mancano ancora due anni, nomi e configurazioni potrebbero alla fine subire delle modifiche prima del lancio effettivo.