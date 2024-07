Google Pixel 6: brick dopo reset alle impostazioni di fabbrica

I Google Pixel 6 sembrano soffrire di un fastidioso bug che, in caso di ripristino alle impostazioni di fabbrica, causa il brick dello smartphone.

Google Pixel 6: un bug causa il brick in caso di ripristino

Il problema è stato segnalato sul forum di assistenza ufficiale di Google, con un utente che si è lamentato del fatto che il proprio smartphone fosse diventato inservibile in seguito ad un errore verificatosi durante la fase di ripristino.

Il bug è stato poi riconosciuto dalla stessa Google, intervenendo tramite un membro ufficiale del team di supporto, facendo sapere di essere a conoscenza della cosa e di essere già al lavoro per una risoluzione.

Quando il bug si presenta, lo smartphone mostra il seguente messaggio di errore dopo il riavvio: “Cannot load Android system. Your data may be corrupt. If you continue to get this message, you may need to perform a factory data reset and erase all user data stored on this device – Impossibile caricare il sistema Android. I vostri dati potrebbero essere corrotti. Se continuate a visualizzare questo masseggio, è necessario effettuare un ripristino ai dati di fabbrica e cancellare tutte le informazioni personali conservate in questo dispositivo”.

Effettuando nuovamente il ripristino dello smartphone non si risolve assolutamente nulla, ma compare un nuovo messaggio di errore che segnala l’assenza del file tune2fs, il quale fa riferimento ad un comando Unix utilizzato per impostare i parametri di sistema. Se ne deduce quindi che in fase di ripristino venga corrotto un elemento fondamentale per l’avvio del dispositivo.