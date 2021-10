Pixel 6 e Pixel 6 Pro: l'evento di presentazione il 19 ottobre

Uno smartphone progettato per sfruttare appieno le potenzialità del sistema operativo made in Google e per dimostrare come anche i top di gamma Android non abbiano alcunché da invidiare ad iPhone 13: manca ormai poco alla presentazione ufficiale di Pixel 6, che andrà in scena nella giornata di martedì 19 ottobre.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro: l'evento il 19 ottobre

A confermare l'evento è stato lo stesso gruppo di Mountain View, fissandolo per quando in Italia saranno le ore 19:00. Allora conosceremo ogni dettaglio relativo al look e alle specifiche tecniche. In verità, molto è già stato svelato dai rumor trapelati nelle ultime settimane. In arrivo quasi certamente anche il modello Pixel 6 Pro con display più ampio (6,7 pollici invece di 6,4 pollici) e tripla fotocamera posteriore (anziché doppia). Cuore pulsante della scheda tecnica, in entrambi i casi, il processore Tensor realizzato internamente.

Il tweet qui sopra e il sito pixelevent.withgoogle.com dedicato consentono di dare uno sguardo ufficiale in anteprima al design del dispositivo. I ben informati ritengono possibile anche l'annuncio del primo smartphone pieghevole del brand, ma non è da dare per cosa certa.