Google Pixel 6: minimo storico assoluto per l'esclusiva Amazon

Occasione d’oro su Amazon per portarsi a casa la versione esclusiva di Google Pixel 6 al prezzo migliore di sempre. Oggi infatti puoi acquistare lo smartphone in questa speciale edizione a soli 498 euro, risparmiandone quasi 200 sul prezzo di listino grazie allo sconto del 23% subito applicato.

Le unità a disposizione non sono molte e ti consigliamo di affrettarti per non perdere l’opportunità di risparmiare tantissimo su questo ottimo smartphone Android.

Google Pixel 6: perché è un’offerta imperdibile

Google Pixel 6 è uno smartphone 5G con Android dotato di fotocamera da 50 megapixel e obiettivo grandangolare. Grazie al nuovo chip personalizzato di Google, ti troverai tra le mani un telefono veloce, fluido anche nelle operazioni più pesanti.

La batteria dura tutto il giorno e si adatta alle tue esigenze risparmiando energie per le applicazioni che utilizzi di più. Con 5 anni di aggiornamenti sulla sicurezza sei certo che i tuoi dati e la tua privacy siano sempre tenuti al sicuro.

Display di tipo OLED da 6.4 pollici e risoluzione da 1080×2340 pixel, 8 GB di RAM, 128GB di memoria interna, con connettività WiFi, 5G e tutto quello che ti serve per la tua produttività mobile. Google Pixel 6 è uno smartphone completo di tutto e che eccelle in ogni suo comparto: a questo prezzo speciale è praticamente imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.