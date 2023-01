Google Pixel 6 stupisce: design unico con 5G e fotocamere POTENTI

Se da tempo stai pensando di acquistare uno smartphone nuovo, perché prendere un modello che utilizzano tutti e non optare per un gioiellino? Ovviamente sto parlando di Google Pixel 6 e ti dirò, oggi è anche un affare.

Grazie al ribasso in corso su Amazon ci metti un secondo a portare a casa uno smartphone da uro con uno sconto che supera i 100€. Non aspettare un secondo in più e fallo diventare tuo a soli 494€ (prezzo soggetto a variazioni).

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia, non aspettare un secondo in più.

Google Pixel 6: lo smartphone che ti fa sognare quando lo hai in mano

Se stai cercando uno smartphone Android, il Google Pixel 6 è una scelta eccezionale. Questo gioiellino va oltre semplicemente essere uno smartphone Android. È stato progettato e sviluppato da Google, il che significa che ottieni l’accesso a tutte le funzionalità e gli strumenti di cui hai bisogno per sfruttare al massimo il tuo dispositivo.

La fotocamera di questo smartphone è seconda a pochissime altre. Con un sensore da 50 megapixel e diverse funzionalità avanzate come la modalità ritratto e il riconoscimento delle scene, sarai in grado di scattare foto straordinarie in qualsiasi situazione. E se qualche dettaglio ti turba, cancellalo in un secondo con la gomma magica.

Display magico che ti fa immergere in app, giochi e streaming. Per non parlare della velocità che questo prodotto ti regala tra le mani. E se hai ancora dubbi, non ci dimentichiamo della sua batteria che ti porta alla sera e oltre senza pensarci.

Allora, cosa stai aspettando? Se stai cercando uno smartphone Android di alta qualità, il Google Pixel 6 è una scelta eccezionale. Non te lo perdere ora in promozione su Amazon, portalo a casa con soli 494€.

