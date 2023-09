Google Pixel 6a a meno di 400 euro su eBay con consegna rapida

Altro giorno, altre promozioni su smartphone rilanciate da eBay e rivenditori partner da tutta la penisola italiana. Dopo averti proposto Samsung Galaxy A34 a meno di 300 euro, torniamo sul portale di e-commerce per rilanciare un device di fascia media molto interessante, a un prezzo decisamente competitivo. Stiamo parlando di Google Pixel 6a, disponibile a meno di 400 euro per un periodo di tempo limitato, con consegna a domicilio a costo zero.

Google Pixel 6a è ancora più conveniente su eBay

Lo smartphone Google Pixel 6a è noto per essere un mid-range di riferimento sul mercato Android e, in questo caso, viene proposto dal rivenditore italiano eshopping a 379,90 euro nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, con scocca colore Charcoal. Progettato direttamente da Google, questo device integra un display da 6,1 pollici con refresh rate fissato a 60Hz e presenta sotto la scocca il chipset Tensor accompagnato da coprocessore di sicurezza Titan M2. La batteria, invece, è da 4.410 mAh.

Il comparto fotocamera è quindi caratterizzato da due sensori posteriori da 12 MP e 12,2 MP, mentre anteriormente figura una singola lente da 8 megapixel. Lato connettività notiamo il supporto alla rete 5G, a Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.2. Ovviamente, il sistema operativo è Android con aggiornamenti di sicurezza garantiti per molti anni, essendo un device della Grande G.

Come anticipato, il prezzo risulta attualmente fissato a 379,90 euro per un “numero limitato di unità”. La spedizione è gratuita e garantita entro mercoledì 13 settembre 2023, con pagamento da effettuare con carta di credito, Google Pay o PayPal.

