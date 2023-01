Google Pixel 6a con Pixel Buds: il bundle al MINIMO STORICO (-159€)

Amazon lancia la grande occasione sul bundle che include lo smartphone Google Pixel 6a con gli auricolari wireless Pixel Buds A-Series. Oggi il prezzo complessivo di tutto il pacchetto è di soli 399 euro, con un risparmio di ben 159 euro sul costo ufficiale. Rispetto agli articoli acquistati singolarmente risparmi 126 euro.

Google Pixel 6a + Pixel Buds A-Series: una combo imperdibile in offerta su Amazon

Possiamo dire che si tratta del pacchetto perfetto per entrare nell’universo dei dispositivi Pixel. Da una parte hai il fantastico smartphone Google Pixel 6a con processore Google Tensor, il chip realizzato dalla Grande G appositamente per la serie Pixel e che rende il telefono più intelligente, sicuro e potente.

Hai anche una batteria adattiva che si regola in base alle tue esigenze, una ricarica veloce, una fotocamera ultra-dettagliata in ogni situazione e anche una funzione speciale di traduzione in tempo reale in 11 lingue diverse.

Allo smartphone puoi dunque affiancare le Pixel Buds A-Series, delle straordinarie cuffie wireless dotate di driver per altoparlanti dinamici da 12 mm appositamente sviluppati. In questo modo, puoi contare su un suono cristallino ovunque tu sia con una funzione di regolazione automatica del volume quando ti sposti tra ambienti silenziosi e rumorosi.

Questo fantastico bundle può essere dunque tuo oggi in offerta al prezzo eccezionale di 399 euro: è l’offerta migliore mai vista su questo pacchetto che non dovresti lasciarti scappare per nessun motivo.

