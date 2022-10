Google Pixel 6a mai visto a un prezzo così basso

Occasione d’oro per chi sta cercando un nuovo smartphone Android e vuole solo il meglio: Google Pixel 6a è protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon. La colorazione proposta in forte sconto è quella Grigio chiaro.

Offerte smartphone: Google Pixel 6a al prezzo minimo

Il telefono non ha bisogno di presentazioni: si tratta di uno dei più recenti top di gamma realizzati dal gruppo di Mountain View, mosso dal potente processore Tensor realizzato internamente. Ha in dotazione 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e un comparto fotografico alimentato dall’intelligenza artificiale per catturare immagini e video sempre perfetti. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone Google Pixel 6a al prezzo finale di soli 385 euro con uno sconto del 16% sul listino. La disponibilità è immediata, con consegna in pochi giorni.

Si trovano in promozione, sebbene con una spesa leggermente maggiore, anche le colorazioni Grigio Antracite e Verde Salvia. Ricordiamo infine che Amazon già ospita il preordine dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, rispettivamente a 649 euro e 899 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.