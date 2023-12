Google Pixel 7 a un PREZZO FOLLE su Amazon

Google Pixel 7 è l’unico smartphone al mondo che garantisce aggiornamenti fino a 7 anni. Oggi lo trovi in super offerta a un prezzo folle su Amazon. Acquistalo ora a soli 499 euro, invece di 649 euro. Stai risparmiando 150 euro dal listino! Uno sconto potente per un vero top di gamma. Ancora molto attuale, questo telefono offre funzionalità eccellenti e un’esperienza utente incredibilmente semplice, ma allo stesso tempo avanzata. Se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita.

Google Pixel 7: potenza e versatilità sempre aggiornate

Scegli Google Pixel 7 se vuoi uno smartphone sempre aggiornato in sistema operativo e patch di sicurezza. Tra l’altro oggi lo puoi pagare in 5 rate mensili a tasso zero da soli 99,80 euro se sei un cliente Prime. Grazie al chip Google Tensor G7, questo Pixel è estremamente potente e veloce. Essendo più efficiente è anche più sicuro offrendo funzionalità utili. Realizza foto e video di una qualità mai vista prima. Con la batteria adattiva puoi utilizzarlo per 24 ore senza una ricarica.

Acquistalo ora a soli 499 euro, invece di 649 euro. Risparmi 150 euro se sei un cliente Prime. Altrimenti, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Subito per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

