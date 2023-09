Google Pixel 7a: acquistalo ORA al MINIMO STORICO

Scegli un top di gamma assoluto! Acquista il Google Pixel 7a al suo minimo storico. Lo trovi ora su Amazon a soli 499,99 euro. Un risparmio pazzesco che non puoi lasciarti scappare. La versione in promozione è quella con 128GB di ROM. Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero selezionando Cofidis al check out.

Il Pixel 7a è uno smartphone realizzato per restituirti un’esperienza di utilizzo pazzesca. Grazie ad Android Puro ottieni il massimo dal tuo telefono, senza ecosistemi confusionari e app preinstallate di altri produttori che appesantiscono memoria e prestazioni. Tieni tutto sotto controllo grazie a widget pazzeschi che aiutano non solo l’estetica, ma anche la produttività.

Google Pixel 7a: fino a 24 ore di utilizzo con una ricarica

Grazie al nuovo Google Pixel 7a 5G hai tutta la mobilità che vuoi. Infatti, essendo dotato di una batteria potente, assicura un utilizzo fino a 24 ore con una sola ricarica. Puoi portarlo sempre con te, senza problemi di batteria scarica. Il sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata garantisce fotografie eccezionali e una correzione pazzesca delle foto sfocate. Inoltre, puoi anche rimuovere gli elementi di disturbo con molta facilità.

Il processore Google Tensor 2 assicura prestazioni elevate e una velocità nei processi senza paragoni. Perciò approfitta subito del suo minimo storico. Acquistalo ora a soli 499,99 euro! Lo trovi solo su Amazon in un’offerta dedicata ai clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.