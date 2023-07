Google Pixel 7a disponibile su eBay, e con che sconto!

Lo smartphone di fascia media Google Pixel 7a torna in offerta su eBay, proprio mentre la stessa società di Mountain View lo propone a un prezzo più vantaggioso sul sito ufficiale. Se su quest’ultimo, però, si tratta di un lieve taglio da 509 euro a 479 euro per la versione più economica, nel portale di e-commerce sopra citato si scende ancora a soli 428 euro, ma attento alle scorte in esaurimento!

Google Pixel 7a imperdibile su eBay!

Come da prassi, dobbiamo anzitutto analizzare le specifiche tecniche. Il cuore pulsante di Google Pixel 7a è il chipset Google Tensor G2 dotato dal chip di sicurezza Titan M2. Sotto la scocca si trovano dunque la batteria da 4.000 mAh con ricarica wireless supportata, e un totale di 128 GB di archiviazione e 8 GB di RAM per comporre il comparto memoria.

Esternamente si fanno notare il pannello OLED da 6,1 pollici con refresh rate di 90 Hz e risoluzione di 1080 x 2400 pixel, oltre alla fotocamera anteriore da 13 MP e al duo di sensori posteriori rispettivamente da 64 MP e 13 MP ultra-wide. Il kit camera è decisamente eccezionale, grazie all’ottimizzazione lato software e a funzioni avanzate come Super Res Zoom fino a 8x, Long Exposure per le foto in movimento e Night Sight per gli scatti con illuminazione ridotta. Per non parlare delle funzionalità esclusive di Android fornite alla linea Pixel, come Call Assist, Live Translate e Voice Typing.

Lo smartphone Pixel 7a, come anticipato, è quindi disponibile su eBay a 428 euro per un periodo di tempo limitato, grazie a un rivenditore italiano con il 100% dei feedback positivi. Attento, però, alle scorte ridotte: in magazzino ci sono soltanto nove unità nel momento in cui ti segnaliamo l’offerta. La spedizione è gratuita e avviene in pochi giorni: insomma, corri ad acquistarlo!

