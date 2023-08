Google Pixel 7a: ecco perché sarà ancora la miglior scelta (nonostante Pixel 8)

Piccolo, maneggevole, economico, con un’estetica poco appariscente ma molto piacevole, veloce e reattivo, capace di scattare ottime foto. Google Pixel 7a è senza ombra di dubbio la scelta obbligata che tanti utenti dovrebbero fare per portarsi a casa uno smartphone praticamente imbattibile nel rapporto qualità/prezzo.

L’annuncio di Google di un nuovo Pixel 8, in dirittura di arrivo il 4 ottobre prossimo, sembrerebbe depotenziare l’appeal di Pixel 7a ma questo non è assolutamente vero. E lo diciamo dopo aver testato Pixel 7a come smartphone principale nell’arco di diversi mesi, apprezzandolo moltissimo per le sue caratteristiche uniche sul mercato.

Vediamo perché, a nostro avviso, anche quando arriverà Pixel 8, il Pixel 7a sarà comunque la scelta migliore da fare.

Stando ai leak circolati il design di Pixel 8 sarà veramente molto simile a Pixel 7 e di conseguenza anche a Pixel 7a. Non ci sarà dunque un effetto wow garantito dal nuovo terminale tale da essere determinante per l’acquisto.

Il refresh rate di Pixel 8 dovrebbe essere di 120Hz, maggior dei 90Hz di Pixel 7a, ma a ben vedere questo aumento potrebbe non rivelarsi determinante per molti utenti, a meno che non si faccia un utilizzo prevalentemente ludico dello smartphone. Il maggior refresh rate però potrebbe ridurre l'autonomia di Pixel 8 rispetto a Pixel 7a, sappiamo infatti come il maggior refresh rate possa essere un fattore importante per il battery drain.

Il Google Tensor G2 (da 5 nm) che equipaggia Pixel 7a è un ottimo SoC dal punto di vista dei consumi anche se non è di certo un fulmine. Tuttavia è un processore ormai rodato e testato sul campo. Con il nuovo Google Tensor G3 che equipaggerà Pixel 8 ci sarà sicuramente un bump velocistico e di performance generali, ma bisognerà capire quale sarà l'impatto sui consumi e che tipo di sistema di raffreddamento verrà implementato per tenere sempre fresco lo smartphone.

Last but not least: il prezzo di Pixel 7a scenderà ancora con l’arrivo di Pixel 8. Già oggi si trova ad un prezzo veramente molto basso, su Amazon a 479€ circa (con possibilità di rateizzazione a tasso zero peraltro), considerando che parliamo di un un un medio-alto di gamma che ha poco da invidiare ai top. È verosimile prevedere un ulteriore drop del prezzo di Pixel 7a che arriverà a costare anche 100€ in meno rispetto al prezzo attuale, diventando a 379€ un assoluto best buy con nessun valido competitor con cui scontrarsi.

Detto questo non vogliamo togliere assolutamente nulla al nuovo Pixel 8: sarà, senza dubbio, un ottimo aggiornamento, apprezzato da tutti gli amanti dei Pixel ma non solo. Abbiamo visto come, anche grazie a forti scontistiche applicate da Amazon, gli smartphone di Google abbiamo attratto sempre più utenti interessati ad un telefono maneggevole, con ottimo hardware, sempre aggiornato lato software e da un prezzo veramente concorrenziale. Se però oggi, e soprattutto nei prossimi mesi, dovrete acquistare un nuovo smartphone il consiglio che possiamo darvi, senza timor di smentita, è di puntare dritti su Pixel 7a.

