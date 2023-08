Google Pixel 8 e Pixel Watch 2: annuncio il 4 ottobre

L’azienda di Mountain View ha inviato la stampa specializzata all’evento “Made by Google” che avrà luogo a New York il 4 ottobre. Ovviamente verranno annunciati i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma è molto probabile il lancio del Pixel Watch 2 e forse dei nuovi auricolari wireless.

Google Pixel 8 e Pixel Watch 2

Nell’invito è scritto chiaramente che verranno annunciati nuovi smartphone della serie Pixel. Ieri era stata pubblicata per errore un’immagine del Pixel 8 Pro nella sezione Subscriptions del Google Store che mostra la parte posteriore con il nuovo modulo fotografico.

Il modello Pro dovrebbe avere una fotocamera principale con sensore Samsung ISOCELL GN2 da 50 megapixel (la stessa dei Galaxy S23), una fotocamera ultra grandangolare con sensore Sony IMX787 da 64 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 5x. Previsti inoltre il processore Tensor G3 (anche nel Pixel 8), 12 GB di RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 14.

Il Pixel 8 dovrebbe avere simili specifiche con differenze minime: solo due fotocamere posteriori (mancherà il teleobiettivo), schermo più piccolo e 8 GB di RAM. L’aggiornamento hardware degli smartphone comporterà un incremento del prezzo (tra 50 e 100 dollari in base alle ultime indiscrezioni).

Sul sito della FCC (Federal Communications Commission) degli Stati Uniti sono stati trovati cinque dispositivi con model number GKWS6, G9BQD, GZPF0, GPJ41 e G1MNW che corrispondono alle varianti dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Leggendo la documentazione si scopre che il Pixel 8 Pro supporterà lo standard UWB, oltre a Wi-Fi, Bluetooth e 5G.

Il chip UWB dovrebbe essere integrato anche nel Google Pixel Watch 2, insieme al processore Snapdragon W5. La presentazione potrà essere seguita in diretta streaming su YouTube a partire dalle ore 16:00 italiane. Gli eventi in calendario per i fan di Apple e Microsoft sono invece previsti il 12 settembre (iPhone 15 e Watch Series 9) e 21 settembre (Surface), rispettivamente.