Pixel 8 Pro: immagine ufficiale pubblicata da Google

L’evento più atteso è ovviamente quello organizzato da Apple per il lancio degli iPhone 15. Circa un mese dopo dovrebbero essere annunciati i Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Quest’ultimo modello è stato confermato da Google con la pubblicazione di un’immagine ufficiale nella sezione Subscriptions dello Store.

Google svela il Pixel 8 Pro per errore

Le indiscrezioni sul Google Pixel 8 Pro circolano da diversi mesi. All’inizio di luglio erano apparse su Reddit alcune foto di un prototipo. Un dipendente dell’azienda di Mountain View ha probabilmente scelto l’immagine sbagliata per la pagina dello Store, pubblicando quella che mostra la cover posteriore dello smartphone.

Non c’è dubbio che si tratti del Pixel 8 Pro, in quanto il modulo fotografico posteriore è diverso da quello del Pixel 7 Pro. Le fotocamera sono ancora tre, ma c’è un’unica apertura per le lenti, invece delle due presenti nel modello attuale. Un ulteriore conferma arriva dal testo alternativo “A person takes a call on a Pixel 8 Pro phone in Porcelain” (Unna persona che riceve una chiamata con un Pixel 8 Pro in Porcelain). Quest’ultimo è il nome scelto per indicare il colore bianco.

In base alle indiscrezioni di giugno, il Pixel 8 Pro dovrebbe avere una fotocamera posteriore con sensore Samsung ISOCELL GN2 da 50 megapixel, lo stesso presente nei Galaxy S23. Nell’immagine si nota il flash LED e un piccolo foro circolare che dovrebbe ospitare il sensore di temperatura.

Altre possibili specifiche sono: processore Tensor G3, 12 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera ultra grandangolare con sensore Sony IMX787 da 64 megapixel e teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 5x. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 14.