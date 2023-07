Google Pixel 8 Pro: trapelate le prime foto

Al lancio dei nuovi smartphone Google Pixel 8 manca ancora del tempo, ma a quanto sembra qualcuno è già riuscito a mettere le mani su un prototipo del modello Pro e ha scattato delle foto alla parte anteriore e posteriore dello stesso diffondendole poi online.

Google Pixel 8 Pro: le foto della parte anteriore e posteriore

Le foto del Google Pixel 8 Pro sono state originariamente condivise da un utente su Reddit, ma sono rimaste online per troppo poco tempo, in quanto eliminate praticamente in maniera fulminea. Noi e altri colleghi oltreoceano siamo però riusciti a salvare tali scatti prima che venissero rimossi e ve li proponiamo di seguito.

Prima che il suo post fosse cancellato, l’utente di Reddit che ha caricato le foto del Google Pixel 8 Pro ha detto di averle ricevute “dal team dei dispositivi di Google per i test”. È quindi abbastanza evidente che ha deciso di rompere un NDA. È altresì assai probabile che Google cercherà di risalire a questa persona a causa del gesto compiuto.

Osservando le immagini si nota il già discusso nuovo sensore posizionato sotto il flash posteriore del telefono. Inoltre, lo schermo anteriore offre interessanti informazioni in merito a ciò che potrebbe trovarsi sotto la scocca del dispositivo, ovvero: 12 GB di RAM Samsung LPDDR5 e 128 GB di memoria UFS integrata di SK Hynix.

Il bootloader fa altresì riferimento a qualcosa chiamato “ripcurrent”. Questo potrebbe essere il nome in codice per il chip mobile Tensor in-house di terza generazione di Google, che dovrebbe essere sia nel modello base che in quello Pro.