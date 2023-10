Google Pixel 7a in sconto nella Festa di Prime

Google Pixel 7a è in sconto di 55 euro sul prezzo di listino. Un’occasione da cogliere al volo che segnaliamo a chi cerca uno smartphone Android dalle dimensioni non eccessive e con supporto garantito per molti anni mediante il rilascio di aggiornamenti e patch, grazie all’impegno diretto della realtà che gestisce il sistema operativo. È una delle promozioni più interessanti della categoria su Amazon per l’evento Festa delle Offerte Prime che terminerà a mezzanotte.

Lo sconto di Amazon su Google Pixel 7a

Il cuore pulsante del telefono da 6,1 pollici è costituito dal processore Tensor G2 progettato internamente dal gruppo di Mountain View. Ad affiancarlo sono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Le fotocamere posteriori sono da 64 e 13 megapixel. L’autonomia dichiarata supera le 24 ore con una sola ricarica. Tra le altre caratteristiche, vale la pena citare il supporto alla tecnologia Wi-Fi 6E e una gamma completa di sensori. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda tecnica.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare Pixel 7a nella colorazione Celeste visibile in queste immagini al prezzo finale di 454 euro invece di 509 euro come da listino ufficiale di Google.

