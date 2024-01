Google Pixel 8 a 100€ in meno su Amazon: offerta ottima per un top di gamma

La ricerca di uno smartphone top di gamma capace di soddisfare le proprie esigenze con la spesa più ridotta possibile non è semplice. Ci sono ottimi modelli in offerta su Amazon quasi ogni giorno, ma quale scegliere? Se vuoi affidarti al mondo Apple, iPhone 13 a 110 euro in meno è certamente un affare molto interessante. L’alternativa per il mondo Android è invece costituita da Google Pixel 8, ora proposto a 100 euro in meno dopo poco più di 3 mesi dal lancio.

Le caratteristiche di Google Pixel 8

Lo smartphone Google Pixel 8 incarna l’essenza di Android a tutti gli effetti, dotandosi dell’hardware e software Google di ultima generazione. Il chip in dotazione è il Tensor G3 proprietario, veloce ed efficiente, ma anche dotato di IA integrata per potenziare un vasto numero di funzionalità e gestire un comparto fotocamera eccezionale. Ad esempio, la Gomma Magica per l’audio riduce i rumori fastidiosi nei video ed enfatizza conversazioni o suoni di interesse.

Il display Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz permette quindi di vedere colori nitidi e vivaci, nonché dettagli minuziosi, in qualsiasi foto o video, inclusi film e serie TV. Si tratta, pertanto, di uno smartphone che sul fronte multimediale fa faville!

Se ti stai decidendo per questo acquisto, ecco gli ultimi dettagli: il prezzo da pagare è 699 euro al posto di 799 euro, e il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate con Cofidis senza interessi. La consegna, invece, è garantita in un giorno ai clienti abbonati a Prime.

