Google Pixel 8 al MINIMO STORICO su Amazon: affare IMPERDIBILE (-27%)

Quella di oggi è una grande giornata di promozioni per quanto riguarda il mondo Android: oltre al tablet a soli 75 euro, infatti, su Amazon puoi trovare uno smartphone top di gamma del robottino verde a un prezzo speciale. Anzi, non si tratta di un telefono Android qualsiasi: è Google Pixel 8, il modello del “team verde” per eccellenza, ora in vendita al 27% in meno. Con questo sconto è finalmente disponibile al nuovo minimo storico!

Google Pixel 8 scende al minimo storico: le specifiche

Google Pixel 8 è annoverato tra gli smartphone Android più avanzati in commercio, grazie in primis al suo comparto fotocamera potenziato da IA, un vero gioiello multimediale! A gestire i sensori è il chip proprietario Tensor G3, caratterizzato da alta velocità e massima efficienza in ogni situazione, anche quelle di multitasking più intenso.

Lo schermo Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz ti farà gustare film, serie TV e video di ogni genere con colori nitidi e vivaci, nonché dettagli strepitosi, anche in condizioni di luce non ottimali. In aggiunta, la Grande G include la VPN di Google One nel dispositivo per proteggerti durante le attività online indipendentemente dall’app o dal browser web che usi.

Il risultato è uno smartphone eccezionale, ora disponibile nella versione Nero ossidiana con 128 GB di archiviazione interna a 582,49 euro al posto di 799 euro. Il pagamento può essere effettuato anche in 12 mensilità senza interessi.