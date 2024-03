Google Pixel 8 in DOPPIO SCONTO: sfrutta la PROMO di Amazon

Amazon ha impacchettato un’offerta pazzesca con doppio sconto che è decisamente conveniente. Acquista il Google Pixel 8 a soli 603,21 euro, invece di 799 euro. Oltre al 18% di sconto immediato aggiungi un ulteriore risparmio attivando il Coupon 50€ visibile sulla pagina dell’articolo.

Fallo prima di metterlo nel carrello. Si tratta di una fantastica occasione per passare allo smartphone con Google puro, un’esperienza spettacolare con aggiornamenti garantiti per almeno 7 anni. Tra l’altro hai consegna gratuita e rate a tasso zero con Cofidis.

Google Pixel 8: la proposta di Amazon è folle

Scegli Google Pixel 8 se cerchi uno smartphone dal prezzo speciale in grado di garantirti aggiornamenti in anteprima e fino a 7 anni. Inoltre, grazie al nuovo processore Google Tensor G3 hai la certezza di prestazioni eccellenti in qualsiasi situazione. Aggiungici l’IA di Google e tutto diventa pazzesco.

Il display da 6,2 pollici è eccellente per intrattenimento e produttività avanzati. Infatti, grazie alla frequenza di aggiornamento a 120Hz tutto è ancora più fluido. La batteria assicura una durata di circa 24 ore e la VPN di Google One integrata rende tutto sicuro e anonimo.

Acquistalo in doppio sconto! Oltre al 18% di sconto immediato aggiungi un ulteriore risparmio attivando il Coupon 50€ visibile sulla pagina dell’articolo. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.