Google Pixel 8: il display è più luminoso del previsto

Molti produttori di smartphone sono soliti pubblicizzare i nuovi arrivati sul mercato esaltando le peculiarità dei display, in special modo la loro luminosità, spesso enfatizzando la cosa più dl dovuto. A quanto sembra, però, non è questo il caso del Google Pixel 8 da poco in commercio.

Google Pixel 8: il display è più luminoso di quanto dichiarato.

Google, infatti, afferma che Pixel 8 può raggiungere 1.400 nit, ma secondo un’analisi approfondita del display compiuta dal team di XDA pare che lo smartphone sia in realtà in grado di raggiungere i 1.600 nit a schermo intero, ovvero 200 nit in più di quanto riportato dal colosso di Mountain View.

Andando più in dettaglio, dalle analisi effettuate sembra che lo smartphone sia in grado di raggiungere il valore di cui sopra attivando lo “Smooth Display” (120 Hz) visto che, con l’opzione disabilitata, il pannello raggiunge 1.400 nit come riportato da Google. Il motivo della discrepanza non è chiaro, ma è senza ombra di dubbio alcuno un vantaggio per gli utenti che già possiedono o hanno intenzione di acquistare lo smartphone.

Da tenere presente che sulla sua nuova linea di smartphone “big G” utilizza display AMOLED contrassegnati come Actua e Super Actua per il modello base e per la sua variante Pro, rispettivamente. Tale denominazione aiuta a mettere in evidenza il grande salto di funzionalità che l’azienda ha fornito con questo nuovo hardware, in quanto la variante Pro, quella attualmente leader delle vendite, è pubblicizzata con una luminosità di picco di 2.400 nit, mentre il Pixel 8 raggiunge i 2.000 nit.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.