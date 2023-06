Google Pixel 8: nuovi dettagli sui due smartphone

Durante il recente Google I/O 2023 è stato annunciato il Pixel 7a. Per i nuovi top di gamma si dovrà attendere l’autunno, ma sono già circolate numerose indiscrezioni sui Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Grazie ad una fonte interna, Android Authority ha ricevuto informazioni dettagliate sugli schermi dei futuri smartphone.

Schermo flat per il Google Pixel 8 Pro

Dalle indiscrezioni precedenti sappiamo che i Pixel 8 e Pixel 8 Pro integreranno il processore Tensor G3 e nuove fotocamere. La fonte di Android Authority ha svelato interessanti dettagli sugli schermi OLED. Quello del Pixel 8 avrà una diagonale di 6,17 pollici, quindi sarà più piccolo del display dell’attuale Pixel 7 (6,3 pollici). Invariata la risoluzione (2400×1080 pixel), ma la luminosità massima con HDR aumenta da 1.000 a 1.400 nit.

La diagonale dello schermo del Pixel 8 Pro dovrebbe ancora essere di 6,7 pollici. Sono previsti però un display flat e una diminuzione della risoluzione da 3120×1440 pixel a 2992×1344 pixel. Aumenta invece la luminosità massima con HDR da 1.000 a 1.600 nit.

Novità anche per il refresh rate. I Pixel 7 e Pixel 7 Pro hanno un refresh rate variabile fino a 90 e 120 Hz, rispettivamente. I Pixel 8 e Pixel 8 Pro avranno lo stesso refresh rate massimo di 120 Hz, ma si differenziano in base ai valori supportati: 10, 30, 60 e 120 Hz per Pixel 8; 5, 10, 30 e 60-120 Hz per Pixel 8 Pro. L’intervallo 60-120 Hz indica che il refresh rate può essere impostato automaticamente a qualsiasi valore compreso tra 60 e 120 Hz.

Il refresh rate di 5 Hz verrà probabilmente usato per mostrare sullo schermo le informazioni che devono essere aggiornate con minore frequenza. Ciò permetterà di incrementare l’autonomia.

