Google Pixel 8 ORA a un OTTIMO PREZZO su Amazon

Amazon ha deciso di proporre un’offerta spettacolare sul nuovo Google Pixel 8. Approfitta subito dell’occasione. Acquistalo a soli 749 euro e goditi tutte le potenzialità di questo smartphone top di gamma assoluto. Tra l’altro, se sei un cliente Amazon Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi decidere di pagare in comode rate a Tasso Zero selezionando Cofidis al momento del check out. Tantissimi vantaggi, ma sbrigati perché l’offerta potrebbe terminare velocemente.

Google Pixel 8: aggiornamenti per 7 anni e batteria da 24 ore

Il Google Pixel 8 128GB è un vero mostro. Non solo Big G assicura fino a 7 anni di aggiornamenti, ma ha anche una batteria che garantisce fino a 24 ore di autonomia. Poi, sotto la scocca elegante e moderna, si nasconde il chip Google Tensor G3, perfetto per prestazioni di altissimo livello, potenza e versatilità. Unito all’IA di Google ottieni un dispositivo che offre funzionalità e gestione personalizzate. Scatta foto e video straordinari grazie alle fotocamere posteriori e anteriori.

Mettilo in carrello a soli 749 euro. Ovviamente, per accedere a questa offerta speciale, devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

