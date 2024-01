Google Pixel 8 Pro al nuovo prezzo più basso di sempre su Amazon: risparmi 150€

Gli smartphone di casa Google sono disponibili in offerta su Amazon e non puoi perderteli! Oltre al pacchetto unico Google Pixel 7a + Pixel Buds A al 21% in meno, l’azienda di Seattle sta includendo tra le promozioni di inizio gennaio 2024 anche il modello top di gamma Google Pixel 8 Pro da 128 GB, venduto ora a 150 euro in meno. Lo sconto è minimo, ma si tratta pur sempre del prezzo più basso di sempre! Andiamo a scoprire il telefono nella sua scheda tecnica.

Google Pixel 8 Pro è imperdibile su Amazon

Il telefono Google Pixel 8 Pro viene proposto in offerta in qualsiasi sua colorazione: scegli tra Nero Ossidiana, Grigio Creta o Azzurro Cielo e il prezzo sarà sempre lo stesso! In particolar modo, stiamo facendo riferimento al modello con 128 GB di archiviazione interna e 12 GB di RAM, chip Google Tensor G3 progettato con l’IA di Google e display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz.

La batteria garantisce fino a 72 ore di autonomia grazie al risparmio energetico estremo e la ricarica è estremamente rapida! Per di più, rispetto ad altri smartphone Android gode di funzionalità esclusive per la fotocamera. A tale proposito, il kit è composto da quattro sensori di livello professionale potenziati da intelligenza artificiale e controlli avanzati: ogni scatto sarà incredibile!

Il prezzo base di 1.099 euro scende quindi a 949 euro, un taglio lieve sul listino ma indubbiamente interessante. La consegna agli utenti Prime viene offerta in un giorno e il pagamento può essere dilazionato anche in 12 rate mensili senza interessi.

