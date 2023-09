Google Pixel 8 Pro: nuovo leak ufficiale

Dopo l’immagine pubblicata sullo Store, Google ha nuovamente svelato il design del nuovo Pixel 8 Pro che verrà annunciato il prossimo 4 ottobre, insieme al Pixel 8. Lo smartphone era apparso (successivamente è stato rimosso) nel Pixel Simulator, un sito che permette di vedere il dispositivo a 360 gradi.

Google svela altri dettagli del Pixel 8 Pro

Nel Pixel Simulator sono presenti tutti i modelli più recenti, dal Pixel 5 al Pixel Fold. Nell’elenco non c’era il Pixel 8 Pro, ma bastava inserire il nome nell’URL per vedere l’aspetto del nuovo smartphone a 360 gradi.

In base alle immagini ufficiali, il Pixel 8 Pro sarà disponibile in tre colori: Licorice, Porcelain e Sky. Ruotando il modello 3D si potevano scoprire alcuni dettagli hardware, come i pulsanti per volume e accensione lungo il lato destro, lo slot per SIM lungo il lato sinistro, microfono e antenna mmWave lungo il bordo superiore, microfono, altoparlante e porta USB Type-C lungo il bordo inferiore.

La parte posteriore mostrava il nuovo modulo con tre fotocamere, affiancate dal flash LED e dal sensore di temperatura. Non erano indicate le specifiche, ma Google avrebbe scelto sensori da 50, 64 e 48 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom 5x a periscopio). La fotocamera frontale (al centro della parte superiore) dovrebbe avere un sensore da 11 megapixel.

Altre possibili specifiche sono: schermo OLED da 6,7 pollici (3120×1440 pixel e 120 Hz), processore Tensor G3, 12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. Come detto, l’annuncio avverrà durante l’evento del 4 ottobre, insieme al Pixel 8 e al Pixel Watch 2. In quell’occasione potrebbe essere svelata anche la versione stabile di Android 14.