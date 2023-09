Android 14: lancio posticipato in vista di Pixel 8?

È passato quasi un mese dal rilascio a sorpresa di Android 14 Beta 5 e ormai il pubblico si aspettava la distribuzione del codice sorgente stabile nel corso di queste settimane. Anzi, per la precisione la distribuzione era prevista proprio per questi giorni tra 5 e 7 settembre 2023. In realtà, però, Google sembra avere cambiato i piani: secondo rinomati tipster e informatori del settore, i produttori avrebbero ricevuto un avviso dalla Grande G riguardante la posticipazione del lancio di Android 14.

Secondo quanto affermato da Mishaal Rahman, rinomato analista e giornalista del mondo Android, gli OEM si aspettavano il rilascio dell’ultima iterazione del robottino verde in queste ore. Tuttavia, con una decisione dell’ultimo minuto, la società avrebbe deciso di posticipare il rilascio a ottobre. In un avviso, Google avrebbe confermato il rilascio dell’update di sicurezza di Android 14 – e dunque, presumibilmente, anche del sistema operativo – il 4 ottobre prossimo, ovvero la stessa giornata in cui la gamma di smartphone Pixel 8 dovrebbe giungere sul mercato.

Hearing now that the source code release of Android 14 has been delayed to next month.

This decision seems to have been made very late, as even OEMs were anticipating that the release would be today.

OEMs are now being told that vulnerabilities detailed in the Android 14… pic.twitter.com/I137j0F0x5

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 5, 2023