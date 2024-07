Google Pixel 8 in SCONTO di 250€ è l'affare smartphone di oggi

Amazon ha tagliato di ben 250 euro il prezzo di Google Pixel 8. È un ottimo affare, da cogliere al volo, se stai cercando il tuo nuovo smartphone. Lo trovi in promozione sull’e-commerce fino a esaurimento scorte. Tra i punti di forza ci sono i 7 anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo.

Pixel 8: -250 euro per lo smartphone di Google

La piattaforma software è ovviamente Android con accesso a Play Store per il download delle applicazione. Tra le specifiche tecniche vale la pena citare il display Actua da 6,2 pollici con pannello OLED, risoluzione 2400×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, il processore Tensor G3 con chip di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria, la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e IA, la selfie camera frontale da 10 megapixel, il supporto a Dual SIM, NFC, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, gli altoparlanti stereo con tre microfoni e audio spaziale, il lettore di impronte sotto lo schermo, la certificazione IP68 e la batteria da 4.575 mAh con ricarica rapida e wireless. Trovi altre informazioni nella scheda del telefono.

Al prezzo finale di 549 euro, invece di 799 euro come da listino, dunque con uno sconto di 250 euro, Google Pixel 8 è l’affare migliore di oggi per chi cerca un nuovo smartphone di fascia alta e destinato a durare nel tempo. La colorazione è Grigio verde. Attenzione: la versione Nero è in promozione a 539 euro, altri 10 euro in meno, ma le unità a magazzino sono davvero poche e andranno presto sold out.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratuita direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo se effettui l’ordine in questo momento.