Google Pixel 9: ecco quando inizieranno le spedizioni

Il 13 agosto ormai prossimo, in occasione dell’evento Made By Google, saranno finalmente e ufficialmente soli i veli i nuovi smartphone Google Pixel 9, unitamente agli auricolari Pixel Buds Pro 2 e ai nuovi smartwatch Pixel Watch 3. Ma quand’è che Google deciderà di dare il via alle spedizioni? A dare notizia della cosa sono le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore.

Secondo un nuovo report, il Pixel 9, il Pixel 9 Pro e il Pixel 9 Pro XL saranno disponibili o comunque saranno pronti per la spedizione il 22 agosto, vale a dire nove giorni dopo l’evento di lancio. Google ha già confermato che i preordini inizieranno il 13 agosto e alcuni fortunati clienti metteranno le mani sulla collezione in edizione limitata in alcune regioni.

Per quanto riguarda, invece, Il Pixel 9 Pro Fold potrebbe essere necessario attendere più a lungo. Infatti, le spedizioni presumibilmente prenderanno il via il 4 settembre.

Lo stesso vale per i Pixel Buds Pro 2, che non giungeranno sul mercato fino al 26 settembre. In merito alle spedizioni dei Pixel Watch 3, invece, non sono stati forniti dettagli.

Considerando il fatto che Google ha interrotto la tradizione di lanciare i telefoni Pixel ad ottobre, il ritardo nella spedizione di alcuni dei suoi prodotti potrebbe essere dovuto al fatto che l’azienda quest’anno è arrivata con l’evento di lancio con due mesi di anticipo.

Da tenere presente che nei giorni scorsi sono trapelate praticamente tutte le specifiche dei nuovi smartphone. Ci sono anche voci che la serie Pixel 9 potrebbe essere lanciata con Android 14, invece che con Android 15.